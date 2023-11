Politie vindt 90 kilo vuurwerk na brand in huis ’s-Gravenzande

’S-GRAVENZANDE (ANP) - In een woning in het Zuid-Hollandse ’s-Gravenzande waar vrijdagavond 24 november brand heeft gewoed, heeft de politie bij een nacontrole 90 kilo vuurwerk gevonden. Het gaat om onder meer nitraten, meldt de gemeente donderdag. „Als het vuurwerk door de brand tot ontploffing was gebracht, was het leed niet te overzien geweest”, stelt burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland, waartoe ’s-Gravenzande behoort.