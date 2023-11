Een groep van ruim dertig omwonenden in het Brabantse Uden heeft de gemeente Maashorst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de rechter gesleept. Ze zijn het niet eens met de wijze waarop een groep van driehonderd asielzoekers in hun ogen in een hotel van Van der Valk wordt „gedumpt”.