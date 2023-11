De sanering van een put met drugsafval in een natuurgebied bij Halsteren kost miljoenen. Dat zei de Brabantse gedeputeerde Hagar Roijackers (natuur) in een toelichting op de werkzaamheden. Volgens Roijackers is er niet eerder in Nederland zo’n grote hoeveelheid gedumpt drugsafval aangetroffen.