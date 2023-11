De wolven uit de negen roedels die Nederland op dit moment telt, blijven in hun eigen leefgebied om op prooien te jagen. Schadecijfers die BIJ12 donderdag publiceert wijzen uit dat de wolven actief zijn rond de grens van Drenthe en Friesland, in Gelderland en een enkele maal in Overijssel. Dat is precies rondom plaatsen waar wolvenkoppels een territorium hebben uitgekozen en waar zij dit voorjaar welpen hebben gekregen.