Consumentenbond: Facebook en Instagram misleiden gebruikers

De Consumentenbond dient samen met achttien zusterorganisaties uit andere Europese landen een klacht in tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Gebruikers daarvan kregen een maand geleden een keuzemenu te zien. Ze moeten zo’n 10 tot 13 euro per maand betalen voor een abonnement zonder reclames, of accepteren dat de sociale media persoonlijke gegevens verzamelen voor advertenties. Mensen die geen keuze hebben gemaakt, kunnen niet naar hun tijdlijn en blijven het keuzemenu zien.