Hoogheemraadschap heeft succes met rivierkreeften vangen

Het vangen van exotische rivierkreeftjes is succesvol. Na twee jaar intensief vangen, bleek dat in het derde jaar minder intensief op de waterdieren gejaagd kon worden met eveneens een goed resultaat. Dat heeft een driejarige proef van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aangetoond. Het schap zette in een polder bij Berkenwoude in de Krimpenerwaard achthonderd speciale kreeftenfuiken en -korven in en ving de kreeftjes gedurende negentien weken.