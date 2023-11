Automaker GM stijgt op Wall Street na verhoging dividend

General Motors behoorde woensdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De autofabrikant kondigde aan meer dividend te zullen uitkeren en voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen om aandeelhouders te belonen. Ook gaf GM weer een winstverwachting af voor het hele jaar. In oktober werd die verwachting nog ingetrokken als gevolg van de wekenlange staking bij het bedrijf. Door de kosten van de staking rekent GM nu wel op een wat lagere jaarwinst dan eerder werd voorzien. Het aandeel steeg desondanks zo’n 10 procent.