Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion (XR) hebben woensdagmiddag opnieuw gedemonstreerd voor het hoofdkantoor van Waterschap Limburg in Roermond. Ze eisten een verbod op schadelijke lozingen in de Maas van industrieterrein Chemelot bij Geleen en handhaving daarvan met grote boetes. Het waterschap is vergunningverlener voor de lozingen vanaf Chemelot.