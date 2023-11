Vakbond FNV is blij dat de Raad van State een streep heeft gezet door de zogeheten 24 wekeneis. Daardoor mogen asielzoekers in Nederland nu meer werken dan het eerder toegestane maximum van 24 weken. „Iedereen heeft recht op werk, ook mensen van wie nog niet zeker is of ze in Nederland blijven”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong.