Asielzoekers in het bezit van een werkvergunning mogen langer dan de maximaal toegestane 24 weken per jaar werken in Nederland. Dat is het oordeel van de Raad van State. Volgens het hoogste bestuursorgaan is de Nederlandse zogeheten 24 wekeneis, op basis waarvan het UWV werkvergunningen verstrekt, in strijd met het Europese recht.