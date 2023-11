Bij een schoonheidssalon in Woerden is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 02.00 uur vermoedelijk een explosie geweest. De voorgevel van het pand in de Rijnstraat is verwoest, meldt de politie. Iemand die het pand is binnengegaan na de ontploffing heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door ambulancepersoneel, meldt een politiewoordvoerster.