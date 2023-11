Trevor Noah vindt winnen Erasmusprijs ‘werkelijk een eer’

Trevor Noah vindt het winnen van de Erasmusprijs „werkelijk een eer”. Dat zei de Zuid-Afrikaanse komiek en televisiepresentator dinsdag in zijn dankwoord na het in ontvangst nemen van de prijs. Hij kreeg de prijs uit handen van koning Willem-Alexander in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Erasmusprijs gaat jaarlijks naar een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en kunsten.