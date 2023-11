Noodopvang kost COA dubbel zoveel geld als normale opvang

Noodopvang voor asielzoekers kost Nederland twee keer zoveel geld als reguliere opvang. Dat concludeert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in het financiële eindrapport van 2022. Vorig jaar moest het COA door een chronisch tekort aan opvangplekken flink investeren in tijdelijke opvangplekken. Dat is terug te zien in de eindafrekening: de kosten voor asielopvang stegen van ongeveer 725 miljoen in 2021 naar ruim 1,5 miljard euro in 2022.