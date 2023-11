Boeing is dinsdag met een kleine winst begonnen aan een nieuwe sessie op de aandelenbeurzen in New York. De vliegtuigfabrikant profiteerde van een koopadvies door analisten van investeringsbank RBC Capital Markets en werd 0,5 procent hoger gezet. De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend. Beleggers wachten vooral op nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten, die donderdag naar buiten komen.