De gestegen winsten van Nederlandse banken gaan gepaard met maatschappelijke onvrede over de hoogte van de spaarrente, constateert De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuwe studie. Weliswaar staan banken er in ons land goed voor, de sector moet ervoor waken dat „de rugwind omslaat in tegenwind”, aldus de centrale bank, die daarbij onder meer wijst naar de gevolgen van digitalisering en concurrentie.