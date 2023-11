Reddingswerkers in India zijn de 41 werkers die al ruim twee weken vastzitten in een tunnel tot op vijf meter genaderd. Het graven gaat met de hand verder. De autoriteiten laten weten dat een ontsnappingsgang inmiddels 52 meter lang is, bij 57 meter worden de vastzittende mannen bereikt. Er wordt „spoedig” een doorbraak verwacht, zei een minister van de staat Uttarakhand, zonder verder met details te komen.