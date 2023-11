Klanten in de supermarkt zijn duurder uit doordat fabrikanten van A-merken het winkeliers onmogelijk maken hun producten over de grens in te kopen. Dat zeggen winkelbedrijven in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Winkeliers zelf hebben last van de belemmeringen, want de hogere inkoopprijzen in Nederland knagen aan hun winstmarges.