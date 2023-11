Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) wil dat de Verenigde Naties een sterkere positie innemen in Soedan en roept de VN-Veiligheidsraad actie daartoe te nemen. In een rapport spreekt HRW van massamoorden op burgers in het Oost-Afrikaanse land. De Veiligheidsraad moet volgens HRW toekomstige „wreedheden” voorkomen.