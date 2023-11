Bussen met asielzoekers vertrokken vanuit Ter Apel naar Den Haag

Zo’n honderd geregistreerde asielzoekers zijn zondagmiddag rond 13.30 uur met twee bussen vertrokken vanuit Ter Apel naar Den Haag om daar opgevangen te worden in het NH Hotel in de wijk Kijkduin. De nood bij het aanmeldcentrum in de Groningse plaats was dit weekend zo hoog dat asielzoekers dreigden op het gras te moeten slapen. Door de „zeer acute situatie” liet de gemeente Den Haag weten zo’n honderd tot honderdtwintig mensen op te vangen.