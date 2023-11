Op een kinderboerderij in het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn is vrijdag de vogelgriep vastgesteld. De pauwen, kippen, eenden, ganzen en kalkoenen op de locatie aan de Burgemeester Bruins Slotsingel zijn daarom geruimd. De kinderboerderij meldt dat ze zaterdag om onder meer het „verwerken van deze gebeurtenis” dicht is.