VVD’ers in het land zijn ontevreden en boos over de keuze van VVD-leider Dilan Yeşilgöz om er nu al voor te kiezen niet in een kabinet met de PVV te stappen, maar hooguit te willen gedogen. Op het sociale medium X wordt flink gemopperd. Er wordt vol onbegrip gesproken van politieke spelletjes, iets wat Yeşilgöz ontkent.