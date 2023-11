PVV-verkenner Gom van Strien kan zich zijn uitspraken over de Eerste Kamer als „nep-parlement” niet herinneren, zei hij desgevraagd op zijn eerste persconferentie in zijn nieuwe functie. Van Strien vindt het bovendien nu „niet relevant” of hij zich ooit zo heeft uitgelaten. „Ik heb alle vertrouwen in het Nederlandse parlement”, zei hij.