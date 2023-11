Uitkeringsinstantie UWV draait 703 boetes terug die zijn gegeven op basis van onrechtmatig verkregen gegevens. Het gaat om straffen die de organisatie uitdeelde met behulp van een omstreden ‘risicoscan’ voor het opsporen van WW-fraude door mensen die in het buitenland zijn. Dit systeem zelf is in februari stilgelegd. Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens vond dat die methode niet aan Europese privacyregels voldeed.