In de gereformeerde gezindte is een stille emancipatie gaande in de rolverdeling van man/vrouw. Dat was de terechte conclusie op de studiedag ”Genderkloof in de Biblebelt” (18-11). De stilte is mede het gevolg daarvan dat reformatorische kerken –uit ongemak of verlegenheid– te lang over die verhouding hebben gezwegen.