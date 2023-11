Natuurclub stapt naar rechter om besluit Overijssel over bomenkap

De Stichting NatuurAlert geeft de strijd tegen de bomenkap op Sallandse Heuvelrug niet op. De natuurclub tekent niet alleen bezwaar aan tegen het besluit van de provincie Overijssel om een handhavingsverzoek af te wijzen, maar stapt ook naar de rechter in een hernieuwde poging om via een kort geding de werkzaamheden stil te laten leggen. NatuurAlert had de provincie in september verzocht om de kap van 55 hectare aan bomen op het westelijk deel van dit Natura 2000-gebied stil te leggen.