Waterbeheerders op scherp door verhoogde waterstanden

Alle waterbeheerders in het land staan op scherp, omdat vanaf donderdagmiddag verhoogde waterstanden worden verwacht langs de kust, in het IJsselmeer en in de grote rivieren. Zo’n situatie komt bijna nooit voor, aldus Rijkswaterstaat. De stormvloedkeringen Hollandse IJsselkering in Zuid-Holland en de Haringvlietsluizen gaan donderdagavond dicht. Waarschijnlijk volgt ook de Ramspolkering in de IJssel bij Kampen. De Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) is in actie gekomen, maar vooralsnog dreigt nog nergens een overstroming, aldus Rijkswaterstaat.