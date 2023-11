De economische bedrijvigheid in de eurozone is in november opnieuw gekrompen. De kans op een recessie in het eurogebied is daarmee groter geworden nu de economische neergang ook in het laatste kwartaal van het jaar lijkt aan te houden. De economie van de eurozone kromp in het derde kwartaal al met 0,1 procent. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen van krimp op rij.