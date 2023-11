GroenLinks-PvdA is de grootste geworden in het Zuid-Hollandse Leiden, zo blijkt uit de eerste tellingen via de Verkiezingsdienst van het ANP. De fractie van Frans Timmermans wist 31,2 procent van de stemmen binnen te halen. De nummer twee is de PVV geworden, maar wel met een duidelijke afstand: 14,9 procent.