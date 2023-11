VVD grootste daler in Harderwijk, PVV wint

De PVV heeft flink gewonnen in Harderwijk, en is daarmee de grootste partij in de Gelderse gemeente. Dat blijkt uit een telling die is doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij van Wilders kan er bijna op dubbel zoveel stemmen rekenen als bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. De VVD is juist de grootste daler. De partij verliest bijna een derde van de stemmen in de thuisgemeente van demissionair stikstofminister Christianne van der Wal (VVD), die daar jarenlang politiek actief was.