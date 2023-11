De winst van de PVV betekent weinig goeds voor het klimaat, zegt Milieudefensie in een eerste reactie op de exitpolls. De PVV behaalt volgens de poll van Ipsos, in opdracht van NOS en RTL Nieuws, 35 zetels. De Jonge Klimaatbeweging ziet de toekomst somber in nu PVV de grootste partij lijkt te worden. Extinction Rebellion zegt „geschokt” te zijn.