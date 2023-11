Wall Street gaat met koerswinsten Thanksgiving vieren

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten. Handelaren op Wall Street hebben donderdag een dagje vrij voor de viering van Thanksgiving Day en op koopjesfestijn Black Friday zijn de Amerikaanse aandelenmarkten een halve dag geopend. Bij de bedrijven konden chipconcern Nvidia, computerbedrijf HP en tractorbouwer Deere op aandacht van beleggers rekenen na bekendmaking van cijfers. Ook de oliesector stond in de schijnwerpers na het uitstel van de productievergadering van oliekartel OPEC+.