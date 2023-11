De opkomst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in Rotterdam blijft wat achter bij andere grote steden. Om 20.30 uur had iets meer dan 63 procent van de kiezers van de havenstad een stem uitgebracht. In Amsterdam was het opkomstpercentage op datzelfde tijdstip 69 procent, in Utrecht 78 en in Den Haag 68 procent. De stembureaus in Nederland blijven nog open tot 21.00 uur, waarna het tellen van de stemmen begint.