Europees Parlement stemt tegen plastic en eenmalige verpakkingen

Kleine of eenmalige plastic verpakkingen moeten van de Europese markt verdwijnen, zo vindt het Europees Parlement. Als ook de lidstaten ermee instemmen, komen er beperkingen voor eenmalige wegwerpverpakkingen voor boter, mayonaise of zeepjes in hotels. Verpakkingen moeten ook beter afbreekbaar worden, zonder chemische schadelijke stoffen. De maatregel kan helpen om de door de EU afgesproken klimaat- en milieudoelen te halen.