Een bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) waarin de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gevolgd, gaat vooralsnog niet door om veiligheidsredenen. Het besluit is genomen in overleg met veiligheidsdiensten en beveiliging, laat een woordvoerder van de partij weten. Onlangs was partijleider Thierry Baudet meerdere keren het doelwit van aanvallen.