De nieuwe Europese klimaatcommissaris Wopke Hoekstra maakt zich op voor een loodzware klimaattop, eind deze maand in Dubai. De landen zijn het in de verste verte nog niet eens en dan ziet Hoekstra de wereld ook nog eens in brand staan. Ook al hoort hij op zijn rondreis van hoofdstad naar hoofdstad hier en daar een opening, „we zijn er helaas nog lang niet”.