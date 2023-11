Friesland wil het met een versoepeling van de regels mogelijk maken dat mensen sneller hun woningen kunnen verbouwen of isoleren en daarbij de ruimte voor dieren behouden. In de nieuwe regelgeving wordt ervan uitgegaan dat er dieren in of rond het huis wonen, waardoor er ook direct rekening mee wordt gehouden en er ruimte komt voor de dieren. Dat scheelt volgens de provincie een duur en langdurig onderzoek.