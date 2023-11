Egmonder Jent S. is dinsdag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank is bewezen dat S. (31) vorig jaar op Eerste Paasdag de 56-jarige Peter Langenberg met geweld om het leven heeft gebracht. Tegen S. was tien jaar celstraf en tbs geëist.