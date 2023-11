De provincie Overijssel laat de kap van bomen op de Sallandse Heuvelrug doorgaan. De Stichting NatuurAlert had de provincie in september eerst opgeroepen om de bomenkap voor minstens zes weken stil te leggen en diende daarna een officieel handhavingsverzoek in. Twee maanden later heeft Overijssel dat verzoek afgewezen, om vooralsnog onbekende reden.