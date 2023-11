Nationale ombudsman met Overijssel in gesprek over ‘kanaaldrama’

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft een gesprek aangevraagd met de provincie Overijssel over de aanpak van het zogeheten kanaaldrama. De ombudsman startte begin dit jaar een verkennend onderzoek naar de manier waarop de provincie is omgegaan met de honderden meldingen van schades aan woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik. Hij besloot echter al snel „een pas op de plaats” te maken toen Mona Keijzer door Provinciale Staten als bemiddelaar in dit dossier werd aangesteld.