De hulpdiensten sloegen maandagavond groot alarm na een stroomuitval en een brand in het St. Jans Gasthuis in Weert. Er werd een noodaggregaat aangezet. Het incident in het ziekenhuis aan de Vogelsbleek in de Limburgse stad werd rond 19.45 uur gemeld. Rond 22.15 uur waren de problemen voorbij en was de stroomvoorziening hersteld, zei een woordvoerder van de brandweer. De patiëntenzorg is niet in gevaar geweest, aldus de brandweer.