Avdiivka: Ondergrondse bewoners verdienen onze aandacht

Deze brief schrijf ik u vanuit een nachttrein in Oekraïne, na een week vol heftige indrukken. Misschien heeft u de afgelopen weken in het nieuws de naam Avdiivka gehoord. Rond dit Oekraïense stadje, dat in het oosten van het land ligt, vindt momenteel een van de grootste veldslagen plaats van deze grote Europese oorlog. De Russen proberen er de Oekraïners te omsingelen. Maar dat is werkelijk niet eenvoudig. Het Oekraïense leger bouwde de afgelopen jaren een sterke verdediging in de omgeving van de stad.