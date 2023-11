Er is geen sprake van een asielcrisis, maar van een „VVD-crisis”, zegt D66-leider Rob Jetten tijdens het EenVandaag-debat. De partij van Dilan Yeşilgöz, die de afgelopen dertien jaar aan de macht was en bewindspersonen op asielzaken had, is het volgens hem niet gelukt om die crisis op te lossen.