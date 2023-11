Chipbedrijf Besi heeft de stijgende lijn van dit jaar ook maandag doorgezet op de beurs. De toeleverancier van halfgeleiders sloot de eerste handelsdag van de week af als koploper van de AEX-index, met een plus van ruim 2 procent. Dit jaar is Besi al meer dan verdubbeld in waarde, tot een hoogtepunt van ruim 122 euro per aandeel op maandag.