Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) wil met een nieuw kabinet in gesprek over een „transitieakkoord” voor de landbouw en het platteland. Dat zegt voorzitter Sjaak van der Tak. „We willen geen landbouwakkoord van 85 pagina’s, maar aan de hand van tien punten in gesprek. Daar zitten ook zaken bij waar je niet uitkomt. Dat respecteer je en dan kun je aan de slag.”