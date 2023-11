De Russen hebben het Oekraïense stroomnet en een gasleiding bestookt. Beschadigd raakten elektriciteitsleidingen en een gaspijp in de regio’s Dnipropetrovsk in het midden van het land en Cherson in het zuiden, aldus de autoriteiten. Bij meerdere Russische artillerieaanvallen kwamen zeker drie personen om het leven, onder wie twee chauffeurs bij een transportbedrijf in Cherson.