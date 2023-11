Weggestemde kandidaat-lijsttrekker 50PLUS begint eigen partij

Statenlid van Zuid-Holland en Rotterdams raadslid Ellen Verkoelen verlaat 50PLUS en begint een eigen partij. De politica raakte in de nazomer verwikkeld in een intern conflict binnen de ouderenpartij. Zij was door het bestuur naar voren geschoven als kandidaat-lijsttrekker voor de verkiezingen van 22 november. Maar ze verloor nipt van tegenkandidaat Gerard van Hooft, een week nadat hij door de politie werd verwijderd uit de ledenvergadering van 50PLUS.