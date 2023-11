Openbaarvervoerbedrijven worden volgend jaar niet circa 200 miljoen euro gekort op hun vergoeding voor studentenvervoer. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Vivianne Heijen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. In december wordt duidelijk of de ov-bedrijven überhaupt nog worden gekort en, zo ja, met hoeveel.