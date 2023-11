Gemeenten en provincie Overijssel botsen over energiestrategie

De veertien gemeenten in de regio Twente voelen zich buitenspel gezet door de provincie Overijssel bij de aanpak van de energietransitie. Ze hebben hun ongenoegen geuit in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten, dat volgende week met een reactie komt. De wethouders die gezamenlijk werken aan de regionale energiestrategie (RES) schrijven dat de houding van de provincie „eerder tot stagnatie dan tot versnelling van de energietransitie” leidt.