Het vogelgriepvirus dat medio deze maand werd aangetroffen op een leghennenbedrijf in het Utrechtse Renswoude is een nieuwe variant, zegt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Het is echter verwant aan het H5N1-virus dat sinds 2021 vele uitbraken heeft veroorzaakt onder pluimvee. Het is alleen nu nog niet bekend hoe ziekmakend of besmettelijk de nieuwe virusvariant voor pluimvee is.