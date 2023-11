Waterschap Rijn en IJssel pakt vrijdag de dijk langs de IJssel bij Zutphen in met geotextiel, een speciaal soort waterbestendig doek. Het geotextiel moet het nieuwe dijkvak beschermen tegen de hoge waterstanden die op de IJssel worden verwacht. Het doek blijft tot in het voorjaar liggen, aangezien het in de winterperiode nog vaker hoogwater kan worden, aldus het schap.